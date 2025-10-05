Alrededor del mediodía de este domingo, las autoridades policiales y judiciales confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector de Barrio La Luisa, en el distrito de Mata Redonda, en San José.

Específicamente en el sector del margen del río Torres.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 11:50 a.m., momento en que se solicitó la colaboración de una unidad especializada para realizar la recuperación del cuerpo.

Por ahora, las causas del fallecimiento no se encuentran determinadas. La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de esclarecer las circunstancias del caso.