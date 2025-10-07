Una impactante tragedia ocurrió el pasado 5 de octubre de 2025, cuando un finquero identificado con los apellidos de Campos Umaña, conocido por sus allegados como “Perico”, murió tras una acalorada discusión por un mecate en una finca en Palmar Norte de Osa, Puntarenas.

¿Por qué se originó la discusión?

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la disputa se originó por un mecate colocado en una cerca, lo que desató una fuerte discusión entre Campos y otra persona.

Durante el altercado, la víctima decidió grabar con su celular el enfrentamiento, sin imaginar que ese video terminaría documentando su propio homicidio.

Horas más tarde, las autoridades hallaron el cuerpo del hombre, de 42 años, y comenzaron las diligencias correspondientes. La grabación resultó clave para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el caso.

El crimen ha generado una gran conmoción en redes sociales y entre los vecinos de la zona, no solo por la violencia del hecho, sino por el motivo aparentemente trivial que provocó la tragedia.

El OIJ mantiene activa la investigación y continúa recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias del homicidio.

