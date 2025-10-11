Un hecho de alto riesgo mantiene la atención de vecinos, autoridades y medios de comunicación: un hombre adulto se encuentra a 30 metros de altura en una torre de alto voltaje, ubicada en San Juan de Dios de Desamparados.

De acuerdo con información confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, personal especializado se encuentra realizando maniobras de rescate en este momento, con todos los protocolos activados para evitar una tragedia.

¿Qué está pasando?

El incidente fue reportado durante la tarde de este viernes, cuando se alertó al 9-1-1 sobre la presencia de un hombre encaramado en una estructura de transmisión eléctrica, una situación sumamente peligrosa debido a la alta tensión de este tipo de torres.

Los motivos por los que el hombre subió a la torre aún no han sido confirmados por las autoridades, pero se descarta por ahora que esté realizando labores técnicas o de mantenimiento.

Bomberos en acción: rescate a más de 30 metros de altura

El equipo de Bomberos desplazó al lugar una unidad especializada en rescate vertical, quienes trabajan cuidadosamente para alcanzar al hombre sin poner en riesgo su vida ni la del personal. La zona fue acordonada por Fuerza Pública, mientras técnicos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) también colaboran en la emergencia.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.