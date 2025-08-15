Un impactante choque de vehículo contra inmueble quedó grabado por la cámara de un tráiler en el distrito de La Gloria, Turrialba, donde un automóvil liviano perdió el control tras colisionar con un vehículo pesado.

Las imágenes muestran el momento exacto cuando el auto derriba un poste de alumbrado público y golpea un local comercial, provocando el corte de servicios eléctricos y de telecomunicaciones en la zona.

Tras el choque, el conductor resultó ileso, el incidente obligó a cerrar la vía durante seis horas para reparar los daños en la infraestructura eléctrica.