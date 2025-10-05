La tranquilidad de Lomas del Río se vio sacudida la tarde de este sábado 4 de octubre tras un violento tiroteo que dejó como saldo tres hombres asesinados.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el alerta se recibió a las 5:58 p.m., movilizando tres ambulancias al lugar de los hechos. Al llegar, los paramédicos encontraron a los tres hombres con múltiples heridas de arma de fuego. Lamentablemente, ninguno de ellos presentaba signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en la escena.

ESCENA DE LA BALACERA



La Fuerza Pública acordonó la zona mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

Vecinos del sector aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones seguidas, lo que generó alarma en la comunidad. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni los posibles motivos del ataque.

Las autoridades mantienen un operativo activo para capturar a los responsables, mientras se investiga el caso como triple homicidio.