IMN revela cómo estará el clima en setiembre

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ya indicó su pronóstico del clima para el entrante mes de setiembre, en el que prevé un patrón de lluvias diferente para varias regiones del país.

¿Qué pasará durante setiembre?

Según la proyección presentada, entre el 31 de agosto y el 6 de setiembre predominarán condiciones secas en el Pacífico, Valle Central y Zona Norte Occidental. En el Caribe y la Zona Norte se esperan lluvias dentro de los valores normales.

Para la semana del 7 al 13 de setiembre se mantendrá un comportamiento similar, con condiciones secas en el Pacífico, Valle Central y Zona Norte, mientras el Caribe continuará con lluvias normales.

Le puede interesar: Dos fuertes sismos sacuden Indonesia y Filipinas

Entre el 14 y el 27 de setiembre, las condiciones secas persistirán en el Pacífico y otros sectores del país, mientras que el Caribe y la Zona Norte mantendrán precipitaciones normales para la época.

El comportamiento estará relacionado con la influencia del fenómeno de El Niño, que favorecería un fortalecimiento anómalo de los vientos alisios.

De acuerdo con un geofísico de la Universidad de Costa Rica, este patrón transportará mayor cantidad de humedad hacia la vertiente del Caribe y hará que el flujo llegue más seco al Pacífico.

Menos lluvia, más calor

La reducción de las lluvias también podría favorecer un aumento de las temperaturas en diferentes sectores del país.

Durante los periodos lluviosos, la mayor nubosidad limita la cantidad de radiación que llega directamente a la superficie. Cuando disminuyen las precipitaciones y hay menos nubosidad, aumenta la radiación solar que alcanza el suelo y favorece su calentamiento.

Por esta razón, las condiciones más secas previstas para varias regiones durante setiembre podrían estar acompañadas por temperaturas más altas.

Este patrón podría extenderse durante los próximos meses y mantenerse incluso en octubre, según la explicación del especialista.

El pronóstico para este martes

Se esperan condiciones más secas en el Pacífico y el Valle Central, mientras el Caribe y la Zona Norte mantendrán precipitaciones normales.

Para este martes se espera un incremento de la humedad y una disminución de los vientos alisios. Estas condiciones, junto con la presencia de sistemas tropicales cercanos al país, generarán mayor inestabilidad.

Durante la tarde se esperan aguaceros con tormenta eléctrica aislada en el Pacífico Sur, Pacífico Central, oeste del Valle Central y la península de Nicoya.

En el Caribe Norte y la Zona Norte también podrían presentarse lluvias aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche.