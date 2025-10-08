El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) monitorea de cerca la Tormenta Tropical Jerry, recién formada en el Atlántico, para determinar si su trayectoria representará una amenaza para Costa Rica. La pregunta central es si el sistema ingresará al Mar Caribe y afectará directamente el territorio nacional.

Mientras tanto, el país experimenta condiciones lluviosas típicas de la época, con suelos saturados y altos niveles de humedad debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical. Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

El IMN mantiene una vigilancia constante y emite boletines regulares para informar a la población sobre cualquier cambio en el comportamiento de la tormenta y sus posibles efectos.