IMN proyecta más lluvias en este inicio de semana

El Instituto Meteorológico Nacional proyecta para este lunes un patrón de lluvias con tormenta eléctrica similar al dejado por la onda tropical número 32, que generó gran cantidad de descargas atmosféricas, con aguaceros que se mantendrán en gran parte del territorio nacional y se reforzarán durante la mañana.

Las zonas montañosas del país experimentarán ráfagas de viento de fuerte intensidad, mientras que la Zona Norte y el Caribe serán las regiones con mayor incidencia de precipitaciones intensas, según el pronóstico del IMN.

Conforme avance la onda tropical, los aguaceros se extenderán de forma más generalizada hacia el Pacífico, especialmente en el Pacífico Sur, donde se espera mayor afectación durante las próximas horas.