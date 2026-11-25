Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio su pronóstico para las condiciones de este 25 de noviembre. Según informó la entidad, para las próximas horas se esperan lluvias en algunas partes del territorio nacional.

Para la mañana, continuarán las condiciones atmosféricas estables y el bajo contenido de humedad.

¿Qué significa esto?

Que dichas condiciones favorecerán pocas precipitaciones y temperaturas cálidas durante la mañana y primeras horas de la tarde.

También puede leer: (VIDEO) Mujer con bebé en brazos corre desesperadamente mientras asesinan a su esposo.

Se prevén lluvias en estas zonas

Además, comunicó que no se descartan aguaceros puntuales de corta duración en zonas montañosas del sur del país durante la tarde.

“Al final del día, se podrían presentar lluvias dispersas en regiones marítimas y cerca de la costa del Caribe“, dijo el IMN.

Vientos

Respecto a los vientos, se prevén intensidades moderadas en el norte del país, incrementándose durante el periodo nocturno.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.