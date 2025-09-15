El Instituto Meteorológico Nacional alerta que las condiciones lluviosas continuarán estos días debido a la inestabilidad atmosférica generada por la Zona de Convergencia Intertropical.

Aunque el sábado se reportaron 60 incidentes en la zona Norte por saturación de alcantarillados, la situación podría agravarse con el ingreso de la onda tropical número 30 este lunes.

Dado que sectores como La Fortuna ya presentan vulnerabilidades, las autoridades recomiendan máxima precaución ante posibles inundaciones.