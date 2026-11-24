Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica condiciones estables en todo el territorio nacional para este martes, con temperaturas elevadas y posibles ráfagas de viento moderadas.

En el Pacífico sur no se descartan algunas lloviznas, aunque serían de corta duración.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo del IMN, explicó que los vientos alisios continuarán débiles en el sur de América Central, lo que favorecerá el ingreso de mayor humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

Asimismo, indicó que las costas del Pacífico y el Caribe, las llanuras de Guanacaste y la zona norte registrarán poca nubosidad y temperaturas elevadas desde la mañana hasta las primeras horas de la noche.