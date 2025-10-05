El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió una advertencia para varias regiones del país debido a las fuertes lluvias que continuarán este domingo.

¿Cuáles son los cantones y regiones?

Se recomienda especial vigilancia en los cantones de Puntarenas, Esparza, Bagaces, Cañas, Península de Nicoya, Quepos, Zona de los Santos, Valle del General y Corredores, así como en Braulio Carrillo, San Ramón, Orotina y zonas cercanas.

El IMN advirtió que los suelos permanecen saturados en el Pacífico, la Zona Norte y el Occidente del Valle Central, por lo que existe alto riesgo de deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Condiciones inestables por la Onda Tropical #35

Las lluvias se deben a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, que se mantiene muy activa, y al paso de la Onda Tropical #35, que genera inestabilidad atmosférica.

Pronóstico por regiones

Para la tarde y noche de este domingo, el IMN prevé las siguientes condiciones:

Pacífico: lluvias intermitentes y aguaceros localizados en sectores costeros del centro y norte, con acumulados entre 30 y 100 milímetros .

lluvias intermitentes y aguaceros localizados en sectores costeros del centro y norte, con acumulados entre . Zona Norte: lluvias fuertes con tormenta eléctrica, acumulados entre 30 y 80 milímetros .

lluvias fuertes con tormenta eléctrica, acumulados entre . Valle Central: lluvias intermitentes y presencia de neblina, con acumulados de 20 a 50 milímetros .

lluvias intermitentes y presencia de neblina, con acumulados de . Caribe: aguaceros en zonas montañosas y llanuras cercanas, con posibles chubascos en la costa y acumulados entre 20 y 70 milímetros.

Recomendaciones para la población

El IMN pidió precaución en zonas propensas a inundaciones y mantener vigilancia sobre quebradas y sistemas de alcantarillado. También solicitó evitar la exposición durante tormentas eléctricas y buscar refugio seguro ante ráfagas de viento o descargas cercanas.