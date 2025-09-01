El paso de la Onda Tropical Número 27 reforzará las lluvias este lunes en gran parte del país, según detalló el Instituto Meteorológico Nacional, entidad que advierte sobre posibles acumulados intensos en el Caribe y Zona Norte durante la mañana, mientras que en la tarde la afectación se trasladará al Pacífico y Valle Central.

Las autoridades de emergencia piden precaución especial en el Caribe, Zona Norte y alrededores del Golfo Dulce donde los suelos presentan saturación.

Este fenómeno meteorológico requiere monitoreo constante por posibles inundaciones o deslizamientos.