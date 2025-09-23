El Instituto Meteorológico Nacional, da seguimiento a dos sistemas con potencial ciclónico en el Atlántico, los cuales podrían ingresar al Mar Caribe en los próximos días.

Meteorólogos monitorean constantemente la trayectoria de estos sistemas para emitir alertas tempranas y prevenir desastres naturales, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los comunicados oficiales.

Rebeca Morera, meteoróloga del IMN, brinda detalles sobre las ondas tropicales 33 y 34 y su posible impacto en el territorio nacional.