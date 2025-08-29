El Instituto Meteorológico Nacional, informa que el fin de semana cerrará con fuertes lluvias en prácticamente todo el territorio nacional, debido a la inestabilidad atmosférica que dejó el paso de la onda tropical número 26.

Aunque este sistema ya abandonó el país, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá un ambiente lluvioso, con especial intensidad en la Zona Norte y el Caribe, regiones que se mantienen bajo alerta amarilla.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.