IMN anuncia qué zonas serán más afectadas por paso de nueva onda tropical

El territorio nacional estará bajo la influencia de una nueva onda tropical. La #32 provocó afectaciones principalmente en el Caribe y Zona Norte, a tal punto que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tuvo que suspender las lecciones en más de 800 centros educativos durante este 17 de agosto.

El tránsito de la Onda Tropical #33 aportará humedad y reforzará la inestabilidad en las condiciones.

Condiciones del tiempo

Se espera que en el Caribe y la Zona Norte se presenten lluvias recurrentes de variable intensidad a lo largo del día, con posible tormenta eléctrica cerca de las regiones montañosas durante la tarde. Estas lluvias podrían alcanzar sectores del este y norte del Valle Central, así como las montañas del Pacífico.

“Durante la tarde, se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en sectores del Valle Central y Pacífico. Las lluvias en el Pacífico Central y Sur se mantendrán hasta inicios del periodo nocturno, cuando se prevé que se desplacen hacia regiones marítimas”, dijo el IMN.

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País en alerta amarilla y alerta naranja

Este 16 de agosto, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció un cambio en las alertas en casi todo el territorio nacional.

El Pacífico Central, Sur y Valle Central pasaron de alerta verde a alerta amarilla, mientras que el Caribe Norte, Sur y Zona Norte, pasaron de alerta amarilla a naranja.

Autoridades piden mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo, no exponerse a situaciones de riesgo, no pasar por zonas inundadas y llamar al 9-1-1 en caso de emergencia.