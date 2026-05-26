El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) compartió un aviso del posible comportamiento del clima durante el martes 26 de mayo.

¿Cómo estará el clima en las diferentes zonas del país?

Según los datos del IMN, se prevé una disminución progresiva en los vientos alisios durante la mañana y la tarde, pero se esperan aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico y el Valle Central.

Además, en diversos sectores del Pacífico Norte se espera que las lluvias alcancen únicamente los puntos de la península y el sureste de la región.

El IMN, recordó contar con precaución en la cuenca de Sarapiquí, montañas del Caribe Norte y el Pacífico Sur por el alto porcentaje de saturación de suelos.