El país enfrentará una de las semanas más cálidas y con vientos más intensos de los últimos días. El Instituto Meteorológico Nacional informó que una alta presión atmosférica en el Caribe genera un aceleramiento de los vientos alisios, condición que se mantendrá durante la primera mitad de la semana.

Ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h

Este martes el territorio nacional registra un ambiente ventoso, con ráfagas fuertes en el centro del país y el Pacífico Norte. El IMN prevé que los vientos alcancen hasta los 100 kilómetros por hora, especialmente en la región norte, y que esa intensidad persista hasta mitad de semana.

Temperaturas cercanas a los 35 grados

Las condiciones típicas de marzo favorecerán poca nubosidad y altas temperaturas. En el Valle Central los termómetros rondarán los 30 °C, mientras que en la costa del Pacífico superarán los 32 °C. La llanura de Guanacaste podría llegar hasta los 35 °C.

En la zona norte y el Caribe las temperaturas alcanzarán hasta los 32 °C en sectores costeros y áreas bajas.

Picos de hasta 38 grados

En las últimas horas varias comunidades registraron temperaturas extremas. San Mateo de Alajuela alcanzó 38,1 °C; Orotina llegó a 37,5 °C; Paquera marcó 37 °C y Ojancha, en Guanacaste, reportó 36,8 °C.

El IMN no prevé precipitaciones para estos días ni el ingreso de empujes fríos durante la semana.