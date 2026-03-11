El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) lanzó una advertencia la mañana de este miércoles ante la llegada de una fuerte tormenta que podría impactar gran parte de Costa Rica en las próximas horas.

Según informó la institución, las condiciones atmosféricas favorecen la formación de lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Tormenta podría afectar varias regiones del país

De acuerdo con el reporte del IMN, el sistema lluvioso se fortalecerá durante el transcurso del día, por lo que las precipitaciones podrían intensificarse en varias regiones del territorio nacional.

Este tipo de condiciones también puede provocar:

Crecida repentina de ríos o quebradas

Inundaciones en zonas vulnerables

Deslizamientos en sectores montañosos

Problemas de visibilidad en carretera

Las autoridades reiteraron que es importante seguir las recomendaciones de prevención para evitar emergencias.

Acá las zonas afectadas

Autoridades piden tomar precauciones

Ante este escenario, el Instituto Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse informada por medio de canales oficiales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas

Conducir con precaución debido a la lluvia

Mantenerse atentos a posibles alertas de emergencia

Reportar cualquier incidente a las autoridades

El IMN continuará monitoreando el comportamiento del sistema lluvioso y no descarta emitir nuevas actualizaciones durante las próximas horas.