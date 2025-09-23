Ya esta semana, según el calendario, corresponde el pago de las becas Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Pero esta institución busca al menos 10 mil estudiantes de primaria y secundaria que no tienen la cuenta IBAN activa, para depositar los montos.

Declaraciones del IMAS

"Es importante hacerle un llamada a la gente porque tenemos algunas familias que todavía no nos han presentado la cuenta bancaria. Nosotros los estamos llamando, les estamos mandando mensajes de texto, incluso mensajes por correo electrónico, porque sí es urgente que se presenten a las oficinas para realizar el pago", comentó Luis Felipe Barrantes, director de Desarrollo Social del IMAS.

Prioridades de la institución

El IMAS prioriza estudiantes en pobreza y pobreza extrema, para que reciban esta ayuda económica.

Próximas fechas de pago