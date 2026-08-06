Se confirma una persona fallecida tras un accidente de tránsito grave. La víctima se trata de un motociclista.

Hecho se dio 100 metros sur del tren, en el centro de Heredia.

¿Qué pasó?

La colisión entre un autobús y motocicleta provocó que el ocupante de la moto perdiera la vida y quedara prensado debajo de la unidad de transporte.

Tanto Bomberos como Cruz Roja, se encargan de hacer la extracción del cuerpo.

Autoridades en escena tras el accidente donde murió motociclista

Ya el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el lugar, para realizar el levantamiento del cuerpo.

El caso quedará a cargo de la Policía Judicial, para determinar las causas del accidente.