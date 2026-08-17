Mapas satelitales muestran las condiciones que se esperan a lo largo del país durante las próximas horas, además de los sitios donde habría mayor saturación de los suelos. El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de la Onda Tropical #33.

¿Qué condiciones se esperan por la influencia de la Onda Tropical #33?

Lo que muestran las plataformas es que para las 4:00 p.m. habrá suelos saturados en San José, Puntarenas, Zona Sur y Caribe.

Para las 6:00 p.m., el pronóstico indica que podría bajar la saturación de los suelos.

¿Y para este 18 de agosto?

A eso de las 9:00 a.m. de este 18 de agosto se espera una mayor afectación en la Zona Norte.

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