Por medio de una serie de allanamientos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fiscalía buscan detener a nueve personas vinculadas a una célula de la banda del acetileno, los cuales son sospechosos del delito de Robo agravado.

Allanamientos

Operaciones se realizan en León XIII, Guápiles, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás en Cartago.

Sospechosos y contexto sobre el caso

“Este caso se remonta al pasado 19 de abril, en la cual sujetos vestidos con indumentaria propia o uniforme del Palí de Hone Creek ingresaron a ese lugar, alrededor de la 6:00 a.m. amordazaron a los empleados que estaban allí y lograron sustraer, mediante el uso de soplete y demás, aproximadamente unos ¢50 millones“, dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

Se detuvo a la supervisora regional de la cadena de supermercados, ya que es vinculada con el principal sospechoso de este robo, un hombre de apellido Sánchez. Ella fue ubicada con esta personas días antes del robo.

Detención de la supervisora

También capturaron al administrador del local.

*Información en desarrollo.