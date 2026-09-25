Imágenes muestran cómo quedó el carro que chocó con el tren

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Una verdadera emergencia se presentó estar tarde en el sector de Pavas, San José, luego de un carro chocara contra el tren. Dos personas quedaron atrapadas producto del accidente.

¿Cómo se dio el accidente?

Se presume que el conductor del vehículo, que es un adulto mayor, no escuchó que el tren estaba cerca, cruzó y es ahí donde se produce la fuerte colisión. El vehículo fue arrastrado aproximadamente 50 metros.

¿Quiénes iban en el vehículo que chocó con el tren?

El adulto mayor y una mujer. Víctimas quedaron prensadas, por lo que requirieron ser liberadas por los cuerpos de emergencia.

Ambos fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.

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