Imágenes muestran cómo quedó el carro donde murió hombre tras violenta balacera

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Seis balazos que impactaron el parabrisas de un vehículo acabaron con la vida de un hombre en Barva de Heredia, la noche de este viernes 11 de setiembre. Balacera se presentó cerca del parque de la localidad.

¿Cómo se dieron los hechos?

Al parecer, la víctima mortal viajaba como copiloto junto a un conductor de plataforma, cuando dos hombres en moto los alcanzaron y arremetieron contra ellos.

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El conductor, que no era el blanco de ellos, recibió tres impactos de bala y fue trasladado urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

¿Qué dijeron los vecinos del sitio sobre la violenta balacera?

Lo que dijeron los vecinos, que por razones de seguridad prefirieron no hablar en cámaras, es que califican como un agravante que un hecho de violencia ocurriera tan cerca del parque de la localidad.

Caso en investigación

Se investigará el caso, para saber si se trató de un ajuste de cuentas o demás razones que pudieron mediar el hecho.

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