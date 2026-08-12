Imágenes impactantes: Rescatan a bebé de 6 meses tras terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó imágenes impactantes, y quizás uno de los momentos más emotivos fue el rescate de un bebé de 6 meses que fue hallado con vida entre los escombros por los equipos de rescate que trabajan en la zona.

La cifra de muertos supera los 240 fallecidos y los rescatistas tienen una carrera contra el reloj para buscar vida entre los escombros en las zonas más afectadas por el sismo.

Las autoridades colombianas continúan con las labores de búsqueda y rescate.