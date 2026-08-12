(IMÁGENES EXCLUSIVAS) Revelan video inédito del traslado de alias “Diablo” dentro de La Reforma

Según imagenes compartidas en exclusiva Noticias Repretel, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue trasladado la mañana de este miércoles desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José.

El operativo contó con un amplio despliegue de seguridad.

Las autoridades utilizaron dos vehículos blindados conocidos como “La Bestia”, además de unidades de la Policía Penitenciaria y vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las imágenes exclusivas muestran parte del traslado del hombre, quien permanece bajo custodia de las autoridades desde su captura.

Alias “Diablo” fue capturado en Sarapiquí

Arias Monge fue detenido el pasado 24 de julio en Sarapiquí, luego de permanecer durante meses entre los objetivos prioritarios de las autoridades.

Antes de su captura, alias “Diablo” era considerado el criminal más buscado de Costa Rica.

Las autoridades lo investigan por presuntos delitos relacionados con homicidios, legitimación de capitales y tráfico de drogas.

Ahora, el sospechoso enfrenta el proceso judicial mientras las autoridades mantienen un fuerte dispositivo de seguridad para sus traslados.