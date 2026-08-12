Imágenes exclusivas: La estricta requisa que le hicieron a alias “Diablo” en máxima seguridad

Nuestro director, Randall Rivera, mostró imágenes en exclusiva del traslado de alias “Diablo” desde La Reforma hacia el Primer Circuito Judicial de San José, durante este 12 de agosto.

Video muestra el operativo que realizaron las autoridades penitenciarias, como también el protocolo para entregar a Alejandro Arias Monge a los agentes judiciales.

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Estricta requisa

Antes de entrar a la celda, los policías penitenciarios se encargaron de ponerle las esposas a Alejandro Arias Monge. Al ingresar, lo revisaron de manera exhaustiva, con el objetivo de descartar que contara con algún artículo que representara un peligro.

Posteriormente le encadenaron las manos y los pies.

Cuando lo entregaron a los agentes judiciales en una especie de patio, estos también le aplicaron una estricta requisa. Llamó la atención que los oficiales, con tal de descartar cualquier amenaza, hasta le levantaron la camisa y le pidieron que se bajara la pantaloneta naranja.

Captura de Alias “Diablo”

Arias Monge lo detuvieron el pasado 24 de julio en Sarapiquí, luego de permanecer durante meses entre los objetivos prioritarios de las autoridades.

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