Actualmente el espacio aéreo a nivel nacional está cerrado, lo que quiere decir que los aviones no pueden ingresar ni salir de los aeropuertos en Costa Rica. Todo se debería a fallos en el sistema de radar.

Comunicación

“Guanacaste Airport informa que por instrucciones de la Dirección General de Aviación Civil el espacio aéreo a nivel nacional está cerrado este miércoles 24 de septiembre“.

Importancia de este sistema

Este sistema da control del tráfico aéreo. Si existe un fallo en el mismo no se puede dar la coordinación respectiva para la entrada y salida de las naves.

Aeropuerto Juan Santamaría

Se espera que el sistema de radar se restablezca entre dos o tres horas.

Una imagen ilustra cómo se ven las oficinas de este sistema en este momento.

Información en desarrollo.