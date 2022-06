Después de que el actor Daniel Craig dejara vacante su papel como el afable y trotamundos 007, comenzaron a surgir rumores sobre quién debería reemplazarlo. Por el momento, los corredores de apuestas todavía ven al ex galán de Bridgerton, Rege-Jean Page, como el favorito para ponerse el esmoquin. En segundo lugar está Henry Cavill, seguido por Aidan Turner, Tom Hardy e Idris Elba. Sin embargo, se dice que, después de obtener una puntuación favorable en la investigación de mercado, los productores están considerando a Elba para el codiciado papel de James Bond.

En 2019, el británico de 49 años admitió que le encantaría interpretar a Bond. Él dijo: “James Bond es un personaje muy codiciado, icónico y querido que lleva al público a este viaje de escapismo masivo. Por supuesto, si alguien me dijera: ‘¿Quieres interpretar a James Bond?’, Le diría: ‘¡Sí!’“. Si bien Elba había expresado interés en interpretar a Bond, también habló sobre la posibilidad de interpretar a un villano en la próxima película.

En ese momento, los poderes fácticos no querían a Elba como némesis. Recientemente, una fuente habló con el periódico The Sun y declaró: “Idris ha estado en conversaciones durante mucho tiempo para desempeñar un papel en la próxima era de la historia de James Bond y el año pasado estaba siendo considerado para un papel como antagonista. Sin embargo, las conversaciones sobre su papel principal comenzaron nuevamente cuando los productores se dieron cuenta de lo popular que sería después de realizar una investigación de mercado secreta”.

“Ocupó un lugar destacado entre el grupo diverso de cinéfilos invitados a participar en él. No querían verlo como un némesis, lo quieren como el héroe”. A principios de este año, la productora de James Bond, Barbara Broccoli, incluso confirmó que la estrella de Luther había estado compitiendo por el papel icónico, afirmando: “Conocemos a Idris, soy amiga de él. Es un magnífico actor. Ya sabes, él ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener conversaciones cuando tienes a alguien en el asiento”.

Elba, que ha tenido papeles protagónicos en el exitoso drama criminal The Wire y Mandela: Long Walk to Freedom, terminó recientemente el largometraje de su drama criminal Luther. Su próximo proyecto, una fantasía oscura, Three Thousand Years of Longing llegará a los cines el 31 de agosto, seguido del thriller de Apple Hijack, que Elba producirá y protagonizará.