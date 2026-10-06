(VIDEO) Jóvenes atacan a mujer y le roban frente a centro comercial

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un grupo de al menos tres sujetos atacó a una mujer cuando salía de utilizar un cajero automático en Plaza Luko en Mata de Plátano, Goicoechea.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sospechosos se acercaron a la víctima y, mediante el método del arrebato, le quitaron el bolso y el celular.

Sujetos habrían vigilado el cajero

Según la información que manejan las autoridades, los sospechosos permanecieron varios minutos dentro del centro comercial.

Al parecer, observaron a las personas que utilizaban el cajero automático. Cuando la mujer terminó la transacción y comenzó a retirarse, los sujetos ejecutaron el ataque.

Las autoridades ya cuentan con las imágenes para intentar identificar a los responsables.

Además, solicitan la colaboración de quienes puedan reconocerlos para brindar información que permita ubicarlos.

Reportan cientos de asaltos mediante arrebato

En lo que va del año se contabilizan 875 asaltos mediante el método del arrebato en el país. De estos, 535 ocurrieron en San José.

En Curridabat ya se registran siete casos bajo esta modalidad.

Las autoridades recomiendan estar atentos al salir de cajeros y entidades bancarias, especialmente durante periodos de mayor movimiento de dinero.

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