Video capta aparatoso choque que dejó destrozado a Ford Mustang y 6 pacientes atendidos

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un Ford Mustang perdió el control y chocó contra otros dos vehículos en la Radial Santa Ana-Belén.

Mustang perdió el control y provocó colisión múltiple

El accidente ocurrió la tarde de este 3 de octubre y generó una colisión múltiple en la Radial Santa Ana-Belén.

Las imágenes muestran cómo el conductor del Ford Mustang pierde el control del vehículo y, en cuestión de segundos, impacta contra otros dos automóviles.

El choque provocó importantes daños en el automóvil deportivo, un Ford Mustang de color morado.

Seis personas fueron valoradas tras el accidente

Los cuerpos de emergencia atendieron la situación y valoraron a seis pacientes después de la colisión.

En total, cinco adultos y un niño recibieron atención en el lugar. Ninguno necesitó traslado a un centro médico.

Las autoridades permanecieron en la zona mientras atendían la emergencia y las consecuencias de la colisión múltiple.

VIDEO DEL ACCIDENTE

Ford Mustang apareció en Marketplace horas antes

Después del accidente trascendió otro detalle relacionado con el Ford Mustang.

El vehículo había sido publicado horas antes en Marketplace, la plataforma de compra y venta de Facebook.

La publicación corresponde al mismo automóvil que terminó con importantes daños en el choque ocurrido en la Radial Santa Ana-Belén.

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