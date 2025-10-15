La localización del dolor proporciona importantes pistas sobre su posible origen y tratamiento adecuado. Un malestar que abarca toda la frente generalmente se relaciona con episodios de tensión muscular o estrés. Mientras que el dolor concentrado en la mitad del rostro puede indicar migraña.

Las contracturas cervicales frecuentemente generan dolor que se extiende desde el cuello hasta la cabeza. Los cambios hormonales suelen manifestarse con molestias localizadas en las sienes. La sinusitis produce dolor que se concentra alrededor de la nariz y el centro del rostro.

La hipertensión arterial puede generar dolor en la parte posterior de la cabeza. La cefalea en racimo se caracteriza por un dolor intenso alrededor de un solo ojo. Identificar correctamente el tipo de dolor permite seleccionar el tratamiento más efectivo en cada caso.