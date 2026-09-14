Identifican a las tres personas asesinadas a balazos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las autoridades identificaron a las tres personas que murieron tras un ataque a balazos ocurrido en Barrio Quinto de Limón, durante la noche del domingo.

El reporte ingresó a las 10:35 p. m. Los ofendidos permanecían en la vía pública, frente a un negocio, cuando varios sujetos, que viajaban en un automóvil, los interceptaron y les dispararon en reiteradas ocasiones.

En el sitio fallecieron dos hombres de apellidos Morales, de 18 años, y Sibaja, de 20 años.

Un menor murió en el hospital

El ataque también dejó heridos a un hombre de apellido Madrigal, de 32 años, y un menor de 17 años. Personas particulares los trasladaron al Hospital Tony Facio de Limón.

Minutos después de ingresar al centro médico, el personal declaró fallecido al menor.

OIJ recolectó indicios en la escena

Los agentes judiciales recolectaron alrededor de 40 indicios balísticos durante la inspección.

Además, localizaron un vehículo a unos 500 metros del lugar. Las autoridades creen que los sospechosos viajaban en ese automóvil.

En las cercanías también encontraron un arma AR-15 y tres chalecos abandonados.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizarles la autopsia.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene el caso bajo investigación para determinar el móvil y localizar a los responsables.

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