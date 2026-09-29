Identifican quién sería el segundo hombre torturado y asesinado por grupo de alias “Diablo”

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Las autoridades investigan un video en el que se ve cómo lanzan a dos hombres en el mar, los torturan y luego los ejecutan. Se cree que el crimen lo ordenó alias “Diablo” desde la cárcel.

¿Quiénes son las víctimas?

Se trata de vecinos de cantón de Pococí. Desde el fin de semana se dejó de saber de estos dos hombres:

Jaffet Fernando Vega Picado.

William Chavarría Quintero.

Influencia de alias “Diablo”

Las familias de ambos presentaron las denuncias de desaparición. Según la investigación policial, los desaparecidos estarían ligados a un grupo criminal donde alias “Diablo” tendría injerencia.

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Incluso se sospecha que desde máxima seguridad pudo haber dado la orden de su ejecución, o bien los tentáculos que aún se mantienen operando para el grupo criminal.

¿Cómo fueron asesinados?

Lo que muestran las imágenes es que sus cabezas fueron envueltas con cinta adhesiva. Con sus manos atadas, los lanzaron hasta el mar, desde una embarcación.

Una vez que están en el agua y tratan de salir a flote, les disparan en la cabeza y acaban con sus vidas.

El caso se encuentra en manos de autoridades judiciales.

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