Las autoridades identificaron a los dos oficiales de seguridad privada que murieron durante un violento ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en la estación de Dekra ubicada en El Roble de Puntarenas.

Las víctimas corresponden a Franklin Hernández Vázquez, de 61 años y exoficial de policía, así como Giovanni del Rosario Sandí Vega, de 60 años. Ambos trabajaban durante la madrugada cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 minutos antes de la 1:30 a. m. Tras el reporte, oficiales de Fuerza Pública, Cruz Roja y agentes judiciales se desplazaron al sitio.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, ambos hombres presentaban múltiples heridas por arma de fuego y fueron declarados sin vida en el lugar.

¿Qué se sabe de los sospechosos?

La información preliminar y el análisis de cámaras de seguridad apuntan a que tres hombres ingresaron por la parte posterior de las instalaciones, tras brincar tapias y cercas ubicadas junto a una extensa zona de cañales.

La principal hipótesis señala que el objetivo era despojar a los oficiales de sus armas de reglamento. Tras el ataque, los sospechosos escaparon por la misma ruta utilizada para ingresar.

Las autoridades investigan si este hecho guarda relación con un asalto ocurrido hace aproximadamente dos semanas en el mismo sitio. En ese momento, otros oficiales también fueron despojados de sus armas.

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Mientras el OIJ avanza con la investigación, la Fuerza Pública mantiene operativos en comunidades cercanas y sectores conflictivos de Puntarenas para intentar ubicar a los responsables. Hasta el momento no reportan personas detenidas.