Identifican a hombre que murió tras aparatoso choque en el centro de San José

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como un hombre de apellido Barquero, de 33 años, a la víctima mortal de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en el centro de San José.

El hecho se registró en el distrito Catedral, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Tras el impacto, el conductor del carro perdió el control y chocó contra un objeto fijo.

¿Cómo ocurrió el accidente en San José?

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 7 a. m.

La versión inicial señala que el automóvil circulaba de este a oeste cuando, aparentemente, colisionó contra una motocicleta en una intersección.

La fuerza del impacto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra un objeto fijo.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, declararon sin vida al conductor del automóvil.

OIJ investiga las causas del choque

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar la inspección ocular y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, las autoridades remitieron el cuerpo a la Morgue Judicial.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer cómo ocurrió la colisión.

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