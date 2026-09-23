Identifican a persona asesinada frente a su apartamento

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre asesinado este miércoles en el sector de Barrio 8 de Diciembre, en El Hoyón, en San Isidro del General, Pérez Zeledón.

Hombre de 30 años fue atacado a balazos

Según confirmó el OIJ, la víctima corresponde a un hombre de apellido Jiménez, de 30 años.

El reporte sobre el homicidio ingresó después de la 1 p. m.

De acuerdo con la información preliminar, Jiménez se encontraba en las afueras de su apartamento cuando dos sujetos, aparentemente encapuchados y vestidos de negro, lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones. Agentes del OIJ de Pérez Zeledón acudieron al sitio y localizaron al hombre sin vida.

OIJ investiga el homicidio en Pérez Zeledón

Los sospechosos huyeron del lugar después del ataque. Los agentes judiciales realizan las diligencias correspondientes para recopilar información y determinar las circunstancias del crimen.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia respectiva.

El caso permanece en investigación, mientras las autoridades trabajan para identificar y localizar a los responsables del homicidio.

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