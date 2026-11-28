Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un hombre de apellido Pérez, de 42 años, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 28 de noviembre en Barrio Quinto, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el ataque ocurrió detrás de la feria del agricultor del sector. El reporte del incidente ingresó a eso de las 11:48 a. m.

En apariencia, Pérez transitaba por la vía pública cuando dos sujetos que, supuestamente, viajaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Los atacantes habrían actuado sin mediar palabra y por razones que aún se desconocen.

Las heridas en diferentes partes del cuerpo le provocaron la muerte en el sitio. Después del ataque, los sospechosos huyeron.

Encontraron más de 30 indicios de bala

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron más de 30 indicios balísticos en la escena, entre ellos casquillos de bala.

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El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.