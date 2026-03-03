Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz dio información sobre la muerte de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional de Liberia. Al parecer, sus compañeros lo encontraron sin vida en los servicios sanitarios de la celda donde se encontraba.

¿Qué se sabe sobre la muerte del privado de libertad?

Sus compañeros reportaron el hallazgo del aparente fallecido. Minutos después, Cruz Roja llega al sitio y reporta al hombre sin signos vitales.

“Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos establecidos ante un aparente caso de autoeliminación y se coordinó la atención con la Cruz Roja. Minutos después, este personal que atendió la emergencia lo declaró fallecido en el sitio”, dice el comunicado.

Identificación del fallecido

Se le identificó como masculino, de apellido Chavez, de 62 años.

Ya el Ministerio de Justicia y Paz realizó las coordinaciones con el Organismo de Investigación Judicial, para el levantamiento del cuerpo y las diligencias respectivas.