Identifican al paciente que asesinaron dentro de hospital

El Organismo de Investigacion Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el asesinato que se dio en las instalaciones del Hospital de la Anexión, Nicoya, Guanacaste. Hecho se presentó en horas de la madrugada.

La víctima fue atacada a balazos mientras se encontraba en una camilla del centro médico.

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¿Cómo se dieron los hechos en el hospital?

A esto de las 3:00 a. m., dos sujetos encapuchados y con armas se presentaron al centro médico. Aparentemente, estos amenazaron al guarda de seguridad, ingresaron hasta el centro de salud, llegaron a sala de Observaciones, encontraron a su víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, sin mediar palabra alguna.

Una adulta mayor resultó herida de bala, debido al incidente.

Escena

En la escena, agentes lograron recolectar al menos 14 indicios balísticos.

¿Qué hacía el hombre en el centro médico?

La víctima mortal, un hombre de apellido Valverde, de 32 años, habría ingresado al centro médico hace dos días, por una lesión en una de sus piernas.

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