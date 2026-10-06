Identifican al joven asesinado a balazos en vía pública

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó información sobre el asesinato de un joven en la Ciudadela 15 de Setiembre, Hatillo, San José.

Hecho se reportó a las autoridades a eso de las 5:00 a.m.

¿Cómo fue asesinado el joven?

Según el informe preliminar, se escucharon detonaciones por arma de fuego en la zona y cuando vecinos salieron a la vía pública, encontraron a la víctima mortal.

El fallecido presenta heridas por arma de fuego en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un masculino, de apellido Vargas, de 19 años.

Operativo en el lugar

Autoridades se encuentran en escena, para proceder con la recolección de evidencias, como también el respectivo levantamiento del cuerpo.

El caso se encuentra en investigación.

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