Identifican al joven asesinado a balazos en vía pública

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó información sobre el asesinato de un joven en la Ciudadela 15 de Setiembre, Hatillo, San José.
Hecho se reportó a las autoridades a eso de las 5:00 a.m.
Según el informe preliminar, se escucharon detonaciones por arma de fuego en la zona y cuando vecinos salieron a la vía pública, encontraron a la víctima mortal.
El fallecido presenta heridas por arma de fuego en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.
Se trata de un masculino, de apellido Vargas, de 19 años.
Autoridades se encuentran en escena, para proceder con la recolección de evidencias, como también el respectivo levantamiento del cuerpo.
El caso se encuentra en investigación.
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