Esta madrugada se reportó un aparatoso accidente de tránsito que dejó sin vida a un joven en Alajuela.

Hechos

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, el vehículo, que venía en sentido San José-Alajuela, por razones que se desconocen, colisionó contra una columna del peaje.

Declaraciones de autoridades al momento de la emergencia

"Se nos reporta que un vehículo liviano pierde el control y colisiona, inmediatamente la Cruz Roja Costarricense responde con dos unidades tipo ambulancia y una unidad de rescate. En el lugar efectivamente encontramos un vehículo, el cual tiene dos ocupantes, los cuales se encuentran prensados dentro de la estructura del vehículo", dice Samir Arce, de la Cruz Roja.

Víctimas

El supuesto conductor falleció en el sitio, mientras que una joven, que estaba en el medio de transporte, fue trasladada de manera urgente a un centro médico.

Fallecido

Masculino, de apellido González, de 22 años.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación.