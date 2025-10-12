Por medio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se brindó detalles de la muerte de un hombre en en Limón.

¿Qué detalles se brindaron?

La víctima, en apariencia participaba de una de las actividades festivas que se desarollan en la zona, cuando fue alcanzado por proyectiles de arma.

¿Quién es la víctima mortal?

El OIJ lo identificó como un masculino de apellido Myrie, de 33 años.

Traslado

El hombre fue trasladado en un carro particular hasta el Hospital Tony Facio, lugar donde lo declararon sin signos vitales.

Por el momento no hay personas detenidas.