Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la víctima de atropello esta mañana en la Autopista General Cañas.

¿Dónde sucedió?

En el sentido Alajuela-San José, a unos 500 metros antes de llegar al cruce de La Sabana, Monumento del Agua.

¿Qué pasó?

Según el informe preliminar, la víctima se bajó de su vehículo y cuando se dispuso para volver a subir, fue golpeado por otro automotor que circulaba en la misma dirección.

Víctima

El fallecido fue identificado como un masculino, de apellido Badilla, de 63 años.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.