Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la atención por un asesinato en las cercanías del Estadio Ricardo Saprissa.

¿Qué pasó?

Según la versión preliminar, los hechos se dieron pasadas las 5:00 a.m.

La víctima caminaba por el lugar junto a una mujer cuando se les acercó un sujeto, este disparó en contra del hombre y se dio la fuga.

¿Quién fue la víctima?

Identificaron a la víctima como un masculino de apellido Brenes, de 28 años.

¿La mujer sufrió algún daño?

OIJ indica que la femenina resultó ilesa.

El caso se mantiene en investigación.