Identifican al hombre asesinado a balazos en las afueras de un supermercado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que fue asesinado a balazos la noche de este domingo en las afueras de un supermercado, en Nicoya, Guanacaste.

La víctima fue identificada con el apellido Castrillo, de 36 años.

Intentó refugiarse en un supermercado

Según la información preliminar, el hombre se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Al percatarse de la presencia de los sospechosos, Castrillo corrió hacia un supermercado para intentar ponerse a salvo; sin embargo, los sujetos lo siguieron y le dispararon.

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El hombre recibió impactos de bala en la cabeza y en la escápula izquierda, heridas que le provocaron la muerte.

El OIJ mantiene la investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables del ataque.