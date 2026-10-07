Identifican al guarda de Ebáis asesinado a balazos

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Durante la noche de 6 de octubre se dio el asesinato de dos personas en el sector de Concepción de Alajuelita. Entre las víctimas se encuentra el guarda del Ebáis de la comunidad, quien se encontraba trabajando en el momento del crimen.

¿Cómo se dio el asesinato del guarda de Ebáis?

Dos sujetos entraron al centro de salud y presuntamente, mediante el uso del arma de fuego, acabaron con la vida de un hombre de apellido Agüero, de 64 años (guarda) y un masculino que se encontraba recibiendo atención médica.

¿Qué pasó con los sospechosos?

Posterior al ataque, los sospechosos huyen del lugar, mientras que los ofendidos fallecieron en el sitio. En la escena se recolectaron indicios balísticos.

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