Identifican a persona asesinada tras violenta balacera

Una violenta balacera registrada la tarde de este miércoles en San Rafael Abajo dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió en calle La Bendición, donde un hombre de aproximadamente 50 años recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

Según pudo conocer Repretel.com, el fallecido fue identificado como Carlos Eduardo Jiménez Rojas.

Balacera ocurrió en San Rafael Abajo

Según la información proporcionada por la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo y autoridades judiciales, una persona recibió impactos de bala durante el ataque.

El hombre murió en la zona como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

El incidente generó movimiento entre vecinos y cuerpos policiales, quienes atendieron la emergencia tras recibir el reporte de la balacera.

Autoridades mantienen operativo en la zona

Tras conocer sobre el ataque, las autoridades desplegaron un fuerte operativo en San Rafael Abajo.

Los oficiales mantienen presencia en el sector mientras realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias que provocaron el ataque ni han informado sobre personas detenidas por este caso.

Autoridades investigan el asesinato

Las autoridades judiciales deberán determinar qué ocurrió en calle La Bendición y establecer cómo se desarrolló el ataque.