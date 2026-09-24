Identifican a padre e hijo asesinados a balazos en la calle

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La mañana de este jueves 24 de setiembre informamos sobre un doble homicidio que ocurrió en Matina de Limón, se trató de un padre y su hijo.

El Organismo de Investigación Judicial se pronunció esta misma mañana, en donde brindó más detalles sobre el caso.

Identificación

A los sujetos los identificaron como padre e hijo de apellido Dobson, de 58 y 21 años, respectivamente, a los dos hombres asesinados a balazos en Matina, Limón.

El doble homicidio ocurrió este miércoles a las 7:30 p. m. en Matina centro. Según la información preliminar, ambos transitaban por la vía pública cuando fueron interceptados por varios sospechosos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Cerca del sitio hay una zona de bananeras donde, en apariencia, permanecían escondidos los sospechosos. Por razones que todavía se desconocen, los hombres salieron del lugar y dispararon en reiteradas ocasiones contra las víctimas.

El padre y el hijo corrieron aproximadamente 100 metros, pero los sospechosos les dieron persecución. Ambos recibieron varios impactos de bala en la cabeza que les causaron la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los sospechosos ingresaron nuevamente a la zona de bananeras y escaparon. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes.

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El OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio e identificar a los responsables.